Андрей Мезин: «Экстралига деградировала. Лет 10 назад была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба»

Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин порассуждал об уровне экстралиги.

«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею.

Наша экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба. Если игроки в эти команды не попадают, то идут в «Витебск», «Могилев», где тренировочный процесс такой: есть команда и есть команда. Ребята к 22 годам деградируют так, что идут на рынок или еще куда. В итоге, у нас нет достаточно толковых хоккеистов, которые могли бы играть в национальной сборной», – сказал Мезин.