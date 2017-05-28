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Андрей Мезин: «Экстралига деградировала. Лет 10 назад была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба»

29.05.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин порассуждал об уровне экстралиги.

«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею.

Наша экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба. Если игроки в эти команды не попадают, то идут в «Витебск», «Могилев», где тренировочный процесс  такой: есть команда и есть команда. Ребята к 22 годам деградируют так, что идут на рынок или еще куда. В итоге, у нас нет достаточно толковых хоккеистов, которые могли бы играть в национальной сборной», – сказал Мезин.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин порассуждал об уровне экстралиги.

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