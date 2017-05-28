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Андрей Мезин: «Экстралига деградировала. Лет 10 назад была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба»
29.05.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин порассуждал об уровне экстралиги.
«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею.
Наша экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба. Если игроки в эти команды не попадают, то идут в «Витебск», «Могилев», где тренировочный процесс такой: есть команда и есть команда. Ребята к 22 годам деградируют так, что идут на рынок или еще куда. В итоге, у нас нет достаточно толковых хоккеистов, которые могли бы играть в национальной сборной», – сказал Мезин.
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Андрей Мезин: «Экстралига деградировала. Лет 10 назад была конкурентоспособной, а сейчас только 2-3 клуба»
Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин порассуждал об уровне экстралиги.
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