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Поляки открыли в Браславе парусную школу за 100 тысяч евро

29.05.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Браславе открыли детскую парусную школу.

Сообщается, что в проект уже вложили около ста тысяч евро.

На озере Дривяты сейчас пришвартованы 15 новых яхт класса «Оптимист». Здесь же расположен пирс, чтобы к ним спускаться, и ангар, где их хранить. Все это появилось в Браславе благодаря польским дипломатам в рамках проекта «Польская дапамога».

«За последние десять лет мы реализовали в Беларуси около ста проектов малых грантов. Парусная школа – особенный из них. Он превышает масштаб малых грантов, и его стоимость примерно 100 тысяч евро», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

Кроме того, еще 40 тысяч евро Польша инвестирует в работу школы.

 
 
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В Браславе открыли детскую парусную школу.

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