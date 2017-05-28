Во время матча "Оренбург" - СКА. Фото ФК "Оренбург"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты хабаровского СКА впервые получили право выступить в премьер-лиге российского чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дальневосточная дружина сумела одолеть по сумме двух переходных встреч футболистов "Оренбурга". Матч в Хабаровске завершился вничью 0:0, в Оренбурге соперникам также не удалось поразить ворота ни в основное, ни в дополнительное время. Победитель определился только в серии послематчевых пенальти, которую успешнее исполнили хабаровчане - 5:3. Футболисты "Оренбурга" в прошедшем сезоне дебютировали в элитном дивизионе, заняв по итогам турнира 13-е место среди 16 команд. В его составе выступали 5 белорусских легионеров: голкипер Александр Гутор, защитники Михаил Сиваков и Максим Бордачев, а также полузащитники Павел Нехайчик и Станислав Драгун.

В другой "переходной" паре представитель премьер-лиги тульский "Арсенал" отстоял свое место в элитном дивизионе. В противостоянии с красноярским "Енисеем" туляки сначала уступили в гостях с результатом 1:2, а на своем поле сумели взять реванш 1:0 и за счет гола, забитого на чужом поле, остались в премьер-лиге. Вместе с "Оренбургом" во второй дивизион российского первенства отправятся главные неудачники регулярного сезона премьер-лиги томская "Томь" и самарские "Крылья Советов". В составе томичей сезон начинал Максим Бордачев, перешедший затем в "Оренбург". За "крылышки" под началом белорусского тренера Вадима Скрипченко играли два опытных белоруса - полузащитник Александр Глеб и форвард Сергей Корниленко, который забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром самарского клуба. На прошлой неделе стало известно, что Вадим Скрипченко и Александр Глеб покидают "Крылья Советов". Сергей Корниленко начал учиться в Академии тренерского мастерства, но о завершении активной игровой карьеры он пока не думает. Вместе с Корниленко в тренерскую Академию поступил еще один опытный белорусский футболист Тимофей Калачев, выступающий за "Ростов".

Самарцев и томичей в следующем сезоне заменят два лучших представителя ФНЛ - московское "Динамо" и "Тосно".

Чемпионом России после 16-летнего перерыва стал московский "Спартак", серебро под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко завоевал столичный ЦСКА, бронза у "питерского "Зенита". Футболисты "Спартака" получили пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, ЦСКА сыграет в 3-м квалификационном раунде главного турнира Старого Света. В Лиге Европы Россию представят обладатель Кубка страны московский "Локомотив" (сразу в групповом раунде), "Зенит" и "Краснодар" начнут выступление с 3-го раунда квалификации.-0-