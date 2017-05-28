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Призовой фонд чемпионата Европы в Минске составит 100 тысяч евро

29.05.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тысяч евро. Об этом сообщили в Белорусской федерации шахмат.

Сегодня во Дворце спорта состоится торжественная церемония открытия, а первые матчи будут сыграны 30 мая. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Победитель получит 20 тысяч евро.

В Минск приедут более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тысяч евро.

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