Призовой фонд чемпионата Европы в Минске составит 100 тысяч евро

Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тысяч евро. Об этом сообщили в Белорусской федерации шахмат.

Сегодня во Дворце спорта состоится торжественная церемония открытия, а первые матчи будут сыграны 30 мая. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Победитель получит 20 тысяч евро.

В Минск приедут более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ.