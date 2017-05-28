Ежемесячный брифинг Сафарьяна состоится 30 мая

30 мая пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

Свои вопросы можно оставлять до 15.00 дня брифинга. Сделать это можно одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 30.05.2017г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.

Брифинг начнется в 17.00 по белорусскому времени.