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Ежемесячный брифинг Сафарьяна состоится 30 мая
29.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 мая пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
Свои вопросы можно оставлять до 15.00 дня брифинга. Сделать это можно одним из следующих способов:
– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 30.05.2017г.»;
– оставить вопрос
Брифинг начнется в 17.00 по белорусскому времени.
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30 мая пройдет очередной брифинг заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
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