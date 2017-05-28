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Максим Краснобаев: «Лицензия? Все необходимые документы отправили в УЕФА еще 2 месяца назад. Ситуация под контролем»
29.05.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал новость о том, что у клуба нет лицензии на участие в Лиге Европы.
«Все нормально. Все необходимые и требуемые документы, аудиты отправили в УЕФА еще 2 месяца назад. Никаких сомнений, что эту лицензию нам выдадут. Держим ситуацию под контролем. Сейчас, когда уже выиграли Кубок Беларуси, попросим УЕФА дать ответ немного быстрее. Чтобы мы не только де-юре, но и де-факто получили право на участие в Лиге Европы», – сказал Краснобаев.
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Максим Краснобаев: «Лицензия? Все необходимые документы отправили в УЕФА еще 2 месяца назад. Ситуация под контролем»
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал новость о том, что у клуба нет лицензии на участие в Лиге Европы.
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