Кучук и Фогель – кандидаты на пост главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть клуб 5 июня после заседания совета директоров.

По окончании сезона срок контракта Семина с московской командой истек. Сам специалист говорил, что договор продлен, но клуб не подтверждал эту информацию.

«Локомотив» рассматривает в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера немца Хайко Фогеля и белоруса Леонида Кучука.

41-летний Фогель известен по работе в «Базеле». С 2013 года он работает тренером одной из молодежных команд «Баварии».

57-летний Кучук, возглавляющий украинскую «Сталь», уже работал в «Локомотиве». В сезоне-2013/14 команда под его руководством заняла третье место.