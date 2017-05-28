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Кучук и Фогель – кандидаты на пост главного тренера «Локомотива»

29.05.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть клуб 5 июня после заседания совета директоров.

По окончании сезона срок контракта Семина с московской командой истек. Сам специалист говорил, что договор продлен, но клуб не подтверждал эту информацию.

«Локомотив» рассматривает в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера немца Хайко Фогеля и белоруса Леонида Кучука.

41-летний Фогель известен по работе в «Базеле». С 2013 года он работает тренером одной из молодежных команд «Баварии».

57-летний Кучук, возглавляющий украинскую «Сталь», уже работал в «Локомотиве». В сезоне-2013/14 команда под его руководством заняла третье место.

 
 
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть клуб 5 июня после заседания совета директоров.

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