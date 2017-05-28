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Семен Шапиро: «Легионеры в экстралиге? Восемь – это слишком много. Надо сокращать»
29.05.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Семен Шапиро поделился мнением о необходимом количестве легионеров в экстралиге.
«Легионеры в экстралиге? Понимаете, здесь есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, 8 легионеров – это слишком много. Надо сокращать. Но это только предложение, не надо понимать, будто это окончательное решение. Может быть, нужно перейти до 5 в этом году. И затем каждый год уменьшать на одного легионера и довести их число до двух.
Такой опыт есть за рубежом. Многие страны пошли по такому пути. Надо давать играть нашим ребятам. Когда игрок на скамейке запасных, его мастерство не растет», – сказал Шапиро.
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Председатель ФХБ Семен Шапиро поделился мнением о необходимом количестве легионеров в экстралиге.
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