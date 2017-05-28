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Белоруска Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции

29.05.2017 16:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Белоруска Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции
Алена Омелюсик

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме. В группе из четырех человек белоруска смогла второй пересечь финишную ленту. Раньше ее это сделала лишь Эшли Мулман (ЮАР), третье место заняла Сара Гиллоу (Австралия).

Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место. В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.

"Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно!" - поделилась Алена Омелюсик.

Следующую гонку OVO Energy Women's (7-11 июня) в составе команды Canyon SRAM белоруска проведет в Великобритании.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме.

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