Андрей Цеван: «Я не специалист в тактике ОМОНа, но какой смысл «вязать» десяток фанатов, пропустив на поле две сотни?»

Бывший игрок брестского «Динамо» Андрей Цеван в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Версоцким рассказал о попытке защитить от ОМОНа фанатов клуба, прорвавшихся на поле гродненского стадиона после победного для брестского «Динамо» финала Кубка Беларуси.

- Как вы оказались в этом замесе?

– Ну как оказался — вижу, болельщики с трибун побежали на поле, ОМОН их начал ловить, укладывать на дорожку, крутить. Я, Демеха и Мозоль (Демешко и Мозолевский — прим.) прибежали со скамейки и попросили их отпустить. Но нас, похоже, спутали с фанатами, меня тоже положили на дорожку, хотя на мне была клубная майка.

- И какова была реакция омоновцев на ваши призывы?

– Да они там никого не слушали, делали свою работу. Я же не знаю, какой у них приказ был. Мы говорили, что мы вместе с командой, что мы не болельщики, но в тот момент им было без толку это говорить.

- Чем все закончилось для вас?

– Все нормально, разобрались со всеми непонятками прямо на месте. Вот только кольцо мне погнули на пальце.

- Крепко, видать, вас паковали, раз кольцо погнули.

– А толку было от того, что кого-то паковали? Ну, перехватили с десяток человек, а в это время команду поздравляли уже больше сотни фанатов. ОМОНа все равно на всех не хватило бы. И что там на поле фанаты могли учудить такого страшного? Ну, обнимались с игроками, поздравляли тренеров, кричали речевки — что тут плохого?

- А как по вашему должен был поступить ОМОН в этой ситуации?

– Им лучше знать, как лучше, я в этом не специалист. Но какой смысл хватать десятерых, пропустив на поле две сотни?

- То есть вечный антагонизм милиции и фанатов продолжается и конца-края ему не видно. Или у вас есть рецепт, как их примирить?

– Нет, это уж точно не ко мне вопрос, – рассказал Цеван.

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