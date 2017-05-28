Директор департамента лицензирования БФФ: «Участие брестского «Динамо» в Лиге Европы? Закавык возникнуть не должно»

Директор департамента лицензирования БФФ Андрей Мишаев рассказал корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу о том, что брестское «Динамо» пока не получило лицензии для участия в отборочном турнире Лиги Европы.

«В правилах УЕФА и нашем регламенте записано, кто может быть соискателем лицензии для участия в еврокубках: «На начало сезона членство и договорные отношения в ассоциации должны быть не менее трех лет подряд». Но если в прошлом году участником чемпионата брестский клуб был как ОО (общественное объединение), то в этом году — ООО (общество с ограниченной ответственностью). Так как это смена клубом юридического лица, то необходимо делать запрос в УЕФА, чтобы он признал, что это все тот же футбольный клуб.

Запрос мы туда отправили, все документы приложили — на днях ждем ответа. УЕФА должен дать заключение: дескать, да, мы признаем, что этот тот самый клуб, который в прошлом году играл в чемпионате и просто поменял юридическое лицо. На мой взгляд, здесь никаких закавык возникнуть не должно — просто Брест долго тянул с подачей документов», – сказал Мишаев.

Максим Краснобаев: «Лицензия? Все необходимые документы отправили в УЕФА еще 2 месяца назад. Ситуация под контролем»