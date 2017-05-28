«Динамо» Минск – «Спартак». Ярцев, Романцев, Боровский, Журавель, Румбутис примут участие в матче ветеранов

Как сообщалось ранее, 17 июня в честь юбилея минского «Динамо» на стадионе «Трактор» состоится матч ветеранов минчан и московского «Спартака».

Представлять ветеранов московского «Спартака» будут Георгий Ярцев, Олег Романцев, Александр Кокорев, Виктор Самохин, Олег Кужлев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Дмитрий Попов, Сергей Юран, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Рамиз Мамедов, Дмитрий Ананко, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Горлукович, Валерий Шмаров, Владимир Букиевский, Евгений Поляков.

В составе минского «Динамо» на поле выйдут Юрий Курбыко, Андрей Сацункевич, Людас Румбутис, Сергей Боровский, Андрей Лаврик, Юрий Антонович, Юрий Пудышев, Андрей Зыгмантович, Игорь Гуринович, Виктор Сокол, Юрий Трухан, Георгий Кондратьев, Андрей Шалимо, Радислав Орловский, Михаил Мархель, Виталий Володенков, Сергей Павлючук, Александр Лухвич, Владимир Журавель, Виктор Шишкин, Сергей Штанюк.

После матча праздник переместится на проспект Победителей, на площадку у Дворца Спорта, где болельщиков будет ожидать развлекательная программа: «Динамоша» и другие аниматоры для детей, фотозона, автограф-сессия с ветеранами минского «Динамо», различные конкурсы, поздравления и подарки.

Кульминацией праздника в честь 90-летнего юбилея минского «Динамо» станет праздничный концерт с участием J:МОРС, 25/17, ДАЙ ДОРОГУ.

Начало – в 19:00!

Вести концерт будут актеры популярного сериала «Реальные Пацаны» Владимир Селиванов и Антон Богданов.

Вход на все мероприятия, посвященные 90-летию минского «Динамо» – свободный.