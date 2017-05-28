Сергей Пушков: «Смог бы «Неман» играть в КХЛ? Да, но должна быть финансовая составляющая и должны будут играть другие игроки»

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков надеется, что гродненский клуб удачно сыграет в предстоящей Лиге чемпионов.

«Планы одни – сыграть очень удачно в Лиге чемпионов, выйти из группы и попасть в плей-офф. Это будет первое, на что мы будет настраиваться в новом сезоне.

Смог бы «Неман» играть в КХЛ? Да, но должна быть финансовая составляющая и должны будут играть другие игроки. Взялся бы, если бы появились финансы? Конечно, почему нет», – отметил Пушков в эфире телеканала «Гродно плюс».