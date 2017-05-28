Беларусь примет молодежный чемпионат Европы по настольному теннису в 2018 году

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила право провести в 2018 году молодежный чемпионат Европы по настольному теннису. Такое решение принято сегодня в Дюссельдорфе на заседание исполнительного комитета Европейского союза настольного тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская заявка, которую представлял первый заместитель председателя Белорусской федерации настольного тенниса, известный тренер Александр Петкевич, получила высокую оценку участников заседания. В итоге Минск был выбран столицей континентального первенства для мастеров малой ракетки в возрасте до 21 года. Они будут соревноваться с 8 по 11 марта 2018 года, возможным местом проведения состязаний будущих звезд настольного тенниса станет Falcon Club.

Сегодня в Дюссельдорфе стартовал 35-й чемпионат мира по настольному теннису. Сборную Беларуси возглавили ее лидеры Владимир Самсонов и Виктория Павлович. Кроме них в турнире примут участие Павел Платонов, Глеб Шамрук, Александр Ханин, Дарья Триголос, Надежда Богданова и Алина Орловская. Мировое первенство продлится до 5 июня.-0-