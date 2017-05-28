Артем Быков: «Пусть говорят, что в «Динамо» игроки другого уровня. Но ни фига мы не слабее БАТЭ»

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу признался, что его раздражает отсутствие трофеев в личной «копилке».

- Юрий Чиж говорил: «У Артема проблемы больше психологического свойства». Что он имел в виду?

– Наверное, надо у Юрия Саныча спросить. Но это ведь он раньше говорил, да? Я тяжело переживал любое поражение и в первую очередь свои неудачные действия. Проигрываем — у меня истерика. Ни с кем не разговаривал. Да и сейчас после игр лучше побыть одному. Но тренеры научили, что надо учитывать ошибки и забывать неудачи. Думаю, психология немного изменилась. Сильнее всего переживал, пожалуй, после финала Кубка, проигранного «Минску». Мы уступили, а я еще и не забил послематчевый пенальти.

- Ты не выиграл пока ни золота чемпионата, ни Кубка. Это злит?

– По-спортивному — очень. Каждый раз надежды, новый тренер… Всегда повторяю: ну, мы не слабее БАТЭ. Пусть говорят, что у нас игроки другого уровня. Но ни фига мы не слабее. Даже сейчас. Проигрываем им, в Кубке вылетаем… Задаешься вопросом: почему? Если бы кто-то знал, «Динамо» стало бы чемпионом, – сказал Быков.