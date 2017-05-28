Максим Скавыш: «Хотелось бы попросить болельщиков сборной потерпеть немного. Победы обязательно придут и с Криушенко во главе»

Нападающий сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗа» Максим Скавыш поделился мнением о готовности команды к матчам против Новой Зеландии и Болгарии.

— Форма нормальная у меня, середина сезона – готовимся.

— Старт сезона у «автозаводцев» не задался, плюс много было разговоров о нецелесообразности совмещения Криушенко двух постов.

— Да, старт неоднозначный. Понятно, что, когда не выигрываешь, настроение не из лучших, но стараемся все вместе выкарабкаться. Огромную помощь в этом оказывают Макась и Зубович, забившие уже по четыре гола.

— Какое мнение у тебя о ближайших соперниках?

— Очень достойные команды. Это действительно хорошая проверка для нашей сборной. А как будет, посмотрим чуть позже.

— Команда Новой Зеландии для нас – настоящая экзотика. Как думаешь, болельщики пойдут на белорусскую сборную или больше посмотреть на гостей?

— Затрудняюсь сказать. Конечно, нам бы хотелось, чтобы на нас пришли посмотреть. Но, понятно, Новая Зеландия – сильная и интересная сборная. Там ребята играют и в Англии, и в Германии.

— Что думаешь по поводу того, что товарняк с ними пройдет на «Тракторе»?

— Если честно, мне все равно, где играть. Главное, чтобы побольше людей пришло.

Смена тренера в сборной Болагрии? Плюс или нет для нас это, даже не знаю. Думаю, на это внимание не стоит обращать. У нас же тоже недавно поменялся.

И, к слову, хотелось бы попросить болельщиков потерпеть немного. Победы обязательно придут и с Игорем Криушенко во главе, – сказал Скавыш.