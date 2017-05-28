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Вальверде возглавил «Барселону»
29.05.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым главным тренером «Барселоны» стал Эрнесто Вальверде.
53-летний специалист сменил на этом посту Луиса Энрике.
Последним местом работы Вальверде был «Атлетик» из Бильбао, который он покинул по окончании сезона.
Презентация испанца пройдет в четверг, 1 июня.
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Новым главным тренером «Барселоны» стал Эрнесто Вальверде.
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