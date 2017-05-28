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Алексей Гаврилович: «Если бы не выиграли Кубок, ничего страшного не случилось бы. В следующем году выиграли бы»

29.05.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан брестского «Динамо» Алексей Гаврилович отметил, что в команде была абсолютно спокойная обстановка перед финалом Кубка Беларуси.

- Что было бы, если бы брестское «Динамо» не выиграло Кубок?

– Ничего страшного. В следующем году бы выиграли.

- Перед финалом у вас была спокойная обстановка?

– Все абсолютно спокойно. Не знаю, откуда берутся всякие домыслы.

- Что такое еврокубки?

– Не знаю, я еще там не играл. Но это другие ощущения, эмоции, антураж. Здорово, что мы туда попали. В городе будет праздник, соберется полный стадион, – сказал Гаврилович в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Капитан брестского «Динамо» Алексей Гаврилович отметил, что в команде была абсолютно спокойная обстановка перед финалом Кубка Беларуси.

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