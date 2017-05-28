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Михаил Грабовский: «Если бы я сам понимал, что со мной происходит, то уже поставил бы точки: или заканчивать, или играть дальше. Сейчас нет ответа»

29.05.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Михаил Грабовский рассказал о ходе восстановления после сотрясения.

- Прошли очередное обследование в Швейцарии. Какие результаты?

– Результаты все те же – надеюсь выступить в следующем сезоне. Врачи поддерживают это мнение, хотя не знают, что вообще со мной происходит.

Если бы я сам понимал, что со мной происходит, то поставил бы точки в этом процессе: или заканчивать, или играть дальше. Сейчас нет ответа на вопрос. Только надежды, что смогу вернуться.

Диагноз? Сотрясение и его последствия. Пока я готов на 60 процентов, если не меньше.

Очень сложно без хоккея. Я уже и сдавался, и начинал заново. Сейчас я поставил себе цель сыграть, где бы то ни было. Или в НХЛ, или в КХЛ, или в чемпионате Беларуси. Хочется выйти на лед.

Стараюсь относиться ко всему проще. Завтра я готов, сегодня не готов. Стабильности пока нету, – сказал Грабовский в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Михаил Грабовский рассказал о ходе восстановления после сотрясения.

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