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Анастасия Веремеенко: «Если в сборную не приедет и Левченко, то откроется много новых игроков. Возможно, игра станет интереснее»

29.05.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о решении не ехать на Евробаскет-2017.

«Во-первых, меня никто не спрашивал, приеду я на чемпионат Европы или нет. Во-вторых, не ехать на Евробаскет-2017 я решила еще до квалификации на Олимпиаду. Мы обсуждали это с семьей, с мужем. Я устала немного, хотела провести время с семьей. Тогда было не ясно, кто будет тренер, никто меня не спрашивал, приеду ли я. Мимолетно Буяльскому я говорила, что меня не будет. После игры в Бельгии я сказала Трофимовой. Хотя, она уже знала об этом.

Думала окончательно завершить карьеру в сборной, но решила, что еще помогу. Может, я уже сейчас жалею, что не в сборной, но это мое решение. Считаю, что в этом есть свои плюсы. Я не знаю, приедет ли Лена Левченко. Если нет, то откроется много новых игроков. Вся игра сборной строилась на двоих центровых. Сейчас должны открыться другие игроки, возможно, игра станет интереснее. Может, я не уже и не буду так нужно. Надо чем-то жертвовать. Приеду я, приедет Лена, и мы будем снова играть по 35-38 минут. Кто еще получит время?

Санкции к игрокам, которые не приезжают в сборную? Я могу понять руководство. Пусть небольшую, но мы получаем зарплату, и должны приезжать отыгрывать за сборную. Но, с другой стороны, мы это заслужили, тем более, мы не заканчиваем со сборной. Думаю, мы поняли друг друга.

За этот чемпионат Европы не тревожно. Зузькова, Снытина, Лихтарович, Попова, Рытикова, Гаспер – есть люди, которые будут играть. Но всем им за 30. Вот через год-два мне будет страшно. Я смотрела сборную U-20 – они подвижные, есть хорошие девочки. Но с ними надо было работать раньше. В Турции у семнадцатилетних игроков вообще нет выходных, они могут 5 матчей играть в неделю. Сравнить тех игроков и наших – это большая разница», – сказала Веремеенко в эфире канала «Беларусь 5».

Веремеенко не приедет на Евробаскет-2017, но передумала завершать карьеру в сборной Беларуси

 
 
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Форвард сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о решении не ехать на Евробаскет-2017.

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