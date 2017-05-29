Екатерина Карстен: «30 лет занимаюсь греблей. Ничего больше не умею. Решила, пока здоровье позволяет, дальше выступать»

Известная белорусская спортсменка Екатерина Карстен рассказала, почему передумала завершать карьеру.

«Хотела завершить карьеру. Но отпуск закончился, и я подумала: «Чем теперь заниматься?» Кстати, в этом году юбилей: 30 лет занимаюсь греблей. Ничего больше не умею. Решила, пока здоровье позволяет, дальше выступать», – сказала Карстен в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».