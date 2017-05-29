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Екатерина Карстен: «30 лет занимаюсь греблей. Ничего больше не умею. Решила, пока здоровье позволяет, дальше выступать»

29.05.2017 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская спортсменка Екатерина Карстен рассказала, почему передумала завершать карьеру.

«Хотела завершить карьеру. Но отпуск закончился, и я подумала: «Чем теперь заниматься?» Кстати, в этом году юбилей: 30 лет занимаюсь греблей. Ничего больше не умею. Решила, пока здоровье позволяет, дальше выступать», – сказала Карстен в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Известная белорусская спортсменка Екатерина Карстен рассказала, почему передумала завершать карьеру.

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