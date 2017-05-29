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Денис Шунто: «Будем искать хорошего тренера. Дулуб? Я с ним пока не созванивался»

29.05.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поисках тренера.

«Будем искать хорошего тренера. Алексей Кучук тоже хороший, но он не может возглавлять клуб долгое время. В любом случае, для него это большой опыт. Я рассчитываю на него в будущем.

Дулуб? Я с ним пока не созванивался. Я знаю, как он готовится к матчам, поэтому не было смысла беспокоить, – сказал Шунто в программе «Итоги недели».

 
 
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Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поисках тренера.

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