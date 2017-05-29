Денис Шунто: «Будем искать хорошего тренера. Дулуб? Я с ним пока не созванивался»

Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поисках тренера.

«Будем искать хорошего тренера. Алексей Кучук тоже хороший, но он не может возглавлять клуб долгое время. В любом случае, для него это большой опыт. Я рассчитываю на него в будущем.

Дулуб? Я с ним пока не созванивался. Я знаю, как он готовится к матчам, поэтому не было смысла беспокоить, – сказал Шунто в программе «Итоги недели».