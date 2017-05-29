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Виталий Жуковский: «Кого рассматриваем как жертву? Ну вот «Крумкачы» были, но отвалились. Сейчас будем ловить птицу сачком»

29.05.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о противостоянии с «Крумкачамi» (0:2).

«Слова Шунто перед матчем? Я нормально на это реагирую. Молодец, подогревает интерес. Я уже привык. Раньше я бы наверное даже злился. Сейчас же я спокоен, воспринял все с улыбкой.

Кучук? Молодец, выиграл. Пока не один тренер, который работал в «Крумкачах», не обыгрывал «Ислочь», а он взял и обыграл. Возможно, у него большое будущее.

Селекция, конечно, оставляет желать лучшего. Если бы играл Осипенко, было все лучше для нас.

Кого рассматриваем как жертву? Ну, вот «Крумкачы» были, но отвалились. На хвост не сели. Или как правильнее? Не ухватились за хвост. Сейчас вот будем ловить птицу сачком», – сказал Жуковский в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о противостоянии с «Крумкачамi» (0:2).

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