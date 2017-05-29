Игорь Папруга: «СКА сам может финансировать свое участие в SEHA-лиге»

Главный тренер СКА Игорь Папруга рассказал, что команда выполняет все требования для участия в SEHA-лиге.

«Ребята понимают, что для роста нужна конкуренция, сильные соперники, поэтому и уезжают. SEHA-лига была бы очень хорошим вариантом. Андрей Крайнов встречался с представителем директората лиги, он озвучил условия. Мы сами можем финансировать свое участие в SEHA-лиге. Можем принимать какие-то команды у себя. Выполняем все требования, но вопрос пока не решен», – сказал Папруга в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».