Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию».

Также в список претендентами на этот пост являются украинский специалист Анатолий Демьяненко и итальянец Дженнаро Гаттузо.

Директор «Ягеллонии» Цезари Кулеша отметил, что пока ясности с новым тренером нет.

«Нам приходят по 15-20 предложений от разных тренеров в неделю. Я не собираюсь обсуждать все кандидатуры. Всему свое время», – сказал директор клуба.