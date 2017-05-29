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Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию»
29.05.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию».
Также в список претендентами на этот пост являются украинский специалист Анатолий Демьяненко и итальянец Дженнаро Гаттузо.
Директор «Ягеллонии» Цезари Кулеша отметил, что пока ясности с новым тренером нет.
«Нам приходят по 15-20 предложений от разных тренеров в неделю. Я не собираюсь обсуждать все кандидатуры. Всему свое время», – сказал директор клуба.
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию».
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