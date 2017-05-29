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Михаил Грабовский: «Неприезд в сборную натурализованных игроков? Федерация могла бы лучше относиться к этим хоккеистам»

29.05.2017 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Михаил Грабовский поделился мнением о натурализации иностранцев.

- Как вам выступление сборной Беларуси на чемпионате мира?

– Вначале скажу про отца. Он любит такие категорические заявления, жесткие. Нельзя сравнивать с президентом, но мнение у него похожее. Я отношусь к этому проще, как игрок. Всегда буду поддерживать ребят, которые играют, буду всегда за них переживать.

- Как оцените Льюиса?

– Мне сложно о нем говорить, я с ним не работал. Как человек, он показался отличным парнем. Но, к сожалению, я с ним не работал. Много слышал о нем хорошего, положительных отзывов в НХЛ. В сборной немного другая работа, тем более в сборной Беларуси. Начал он хорошо… Сложно рассуждать.

- У нас немало канадцев с белорусскими паспортами, которые не едут играть в сборную. Тренер не смог договориться, или они не подходят для этой сборной?

– Федерация могла бы лучше относиться к этим игрокам. Я уже говорил, что считаю, что Плэтт был лучшим игроком Беларуси, а ему даже не дали приз, только потому, что он канадец, а не белорус. Если мы даем ему паспорт, то и относиться должны как к белорусу. По моей информации, ему не нравится приезжать в сборную, потому что отношения к нему с белорусской стороны никакого нет. Он игрок КХЛ, должно быть какое-то уважение. К игрокам, которым дали паспорт, нужно относиться как к своим, – сказал Грабовский в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Михаил Грабовский поделился мнением о натурализации иностранцев.

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