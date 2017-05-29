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Олимпийское собрание НОК Беларуси пройдет сегодня в Минске

30.05.2017 08:40 — Новости Спорта | БелТА  
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Олимпийское собрание НОК Беларуси пройдет сегодня в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси состоится сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На собрании планируется избрать президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации. Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013-2016 годов, а также иные организационные вопросы.

Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.

На прошедших главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро в 2016 году белорусские атлеты завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. На зимних Играх 2014 год в Сочи на счету белорусской команды шесть наград: пять золотых и одна бронзовая медали. В Сочи трижды на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась биатлонистка Дарья Домрачева.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На собрании планируется избрать президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации.

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