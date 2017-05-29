В высших дивизионах европейских чемпионатов осталось всего пять белорусов.

Такое исследование провел пользователь Tribuna.com под ником dekho. Для определения принимались следующие критерии:

1. Речь идет только о клубах, сохранивших прописку в высших лигах чемпионатов стран зоны УЕФА, которые выше Беларуси в рейтинге ассоциаций УЕФА. Поэтому белорусские футболисты в странах Прибалтики не учитывались;

2. Игрок должен выйти на поле хотя бы в половине матчей чемпионата, прошедших с момента подписания или с начала сезона. Поэтому Никита Корзун, например, не подходит.

Таким образом, под указанные критерии попали лишь пять белорусов: Дмитрий Бага («Атромитос»), Сергей Политевич («Генчлербирлиги»), Ренан Брессан («Шавеш»), Сергей Баланович («Амкар») и Тимофей Калачев («Ростов»).

Не вошли в этот список Сергей Кривец (польский чемпионат по формальному определению рейтинга УЕФА оказывается слабее белорусского, 20-ое место) и Александр Мартынович (всего 14 матчей из 30 в чемпионате).