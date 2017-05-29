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«Атлетико» не заплатит за Диего Косту более 25 млн евро

30.05.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Атлетико» не готов заплатить за нападающего «Челси» Диего Косту более 25 миллионов евро.

Клуб еще не знает, сможет ли подписывать новых игроков этим летом в связи с запретом ФИФА. Решение по их делу примет спортивный арбитражный суд.

Мадридскому клубу было запрещено подписывать новичков до лета 2017 года из-за систематических нарушений про оформлении контрактов с иностранными игроками, не достигшими 18 лет.

Отмечается, что основной проблемой перехода Косты может стать высокая сумма трансфера, которую запросит «Челси». Ранее клуб отказался продать игрока в Китай за 30 миллионов евро.

 
 
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«Атлетико» не готов заплатить за нападающего «Челси» Диего Косту более 25 миллионов евро.

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