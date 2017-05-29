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Сегодня состоится Олимпийское собрание НОК Беларуси, на котором пройдет избрание президента организации
30.05.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси состоится сегодня в Минске.
На собрании планируется избрать президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко возглавляет НОК с 1997 года.
Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности НОК за период 2013-2016 годов. Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Напомним, на прошедших главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро в 2016 году белорусские атлеты завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. На зимних Играх 2014 год в Сочи на счету белорусской команды шесть наград: пять золотых и одна бронзовая медали.
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Сегодня состоится Олимпийское собрание НОК Беларуси, на котором пройдет избрание президента организации
Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси состоится сегодня в Минске.
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