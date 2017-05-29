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Средняя посещаемость 8-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 415 зрителей

30.05.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость 8-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 415 зрителей.

Это второй худший показатель в сезоне. Меньший интерес вызвал лишь предыдущий, седьмой тур, когда в среднем на трибунах было 351 человек.

Больше всего зрителей собралось на поединках «Орша» – «Слоним-2017» (700), «Волна» – «Лида» (570) и «Сморгонь» – «Смолевичи СТИ» (500). Не вызвали ажиотажа встречи «Энергетик-БГУ» – «Осиповичи» (150) и «Химик» – «Торпедо» Минск (300).

Среди клубов по средней посещаемости лидируют «Белшина» (1003), «Слоним-2017» (710) и «Волна» (674). Наименьшую аудиторию собирают домашние матчи «Энергетика-БГУ» (190), «Смолевичи СТИ» (198) и «Луч» (200).

Календарь первой лиги Беларуси

Средняя посещаемость 8-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 415 зрителей

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя посещаемость 8-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 415 зрителей.

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