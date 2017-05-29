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Артем Быков: «Было бы классно, если бы все на белорусском разговаривали»

30.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о белорусском языке.

– Нет ли у тебя отдаленного родства с Василем Быковым?

– Нет. Наверное. Но раньше шутил иногда: это мой дедушка, прадедушка. Все: да ладно, такой известный человек!

– Тебе нравится его творчество?

– К белорусскому языку вообще хорошо отношусь. Ношу вещи с белорусскими принтами. Цитаты, отрывки из стихов... Многое помню из белорусской поэзии. Но, кстати, на ЦТ сдавал русский. Очень легко давался. Не нравится, когда кто-то говорит неправильно. Особенно если сами русские. Это странно. Если я буду на белорусском говорить какие-то слова неправильно, это тоже будет странно. Видимо, поэтому мы особо на нем и не говорим.

– Ты на белорусском вообще не разговариваешь?

– Могу на смешанном с бабушкой пообщаться. А так его можно услышать еще в специализированных магазинах. Если со мной начинают разговаривать на белорусском, могу поддержать. Но при этом извиняюсь, если не знаю какого-нибудь слова. Немного стыдно. Было бы классно, если бы все на белорусском разговаривали, – сказал Быков.

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о белорусском языке.

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