ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Вайтюховский: «Обрушение ограждения? Непричастными к судьбам пострадавших точно не останемся»

30.05.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал происшествие с обвалом ограждения на матче против БАТЭ.

– Апогейные события пришлись на компенсированные минуты. В том числе и серьезный инцидент, приключившийся на трибунах: под напором праздновавшей гол Матвеенко торсиды в восьмом секторе рухнуло ограждение. Люди попадали на землю с высоты без малого два метра...

– Непосредственно эпизода не видел. Позже отсмотрел видео. А в момент происшествия спускался в раздевалку и вдруг услышал шум и какое-то движение. Сразу же выбежал к полю и уже тогда понял: что-то случилось. Оказалось, не выдержал железный пролет.

За медицинской помощью обратились восемь человек. Двое были госпитализированы.

Последуют ли какие-либо санкции в отношении клуба? Наверное. Проводится проверка. Подождем, что покажет профессиональная экспертиза. А пока до оглашения официального заключения следственного комитета меня попросили не давать комментариев.

– Клуб оказывает какую-то поддержку пострадавшим, хотя бы моральную?

– Практически всех из них знаю лично — это наши самые активные и преданные болельщики. Слава богу, обошлось без жутких последствий. Но непричастными к их судьбам точно не останемся. Вот планируем с Сергеем Ясинским посетить больницу. Расспросим обо всем, пообщаемся, – сказал Вайтюховский.

Видео момента, когда ограждение на стадионе в Витебске рухнуло и несколько фанатов получили травмы

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал происшествие с обвалом ограждения на матче против БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Артем Быков: «Было бы классно, если бы все на белорусском разговаривали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика