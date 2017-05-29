Николай Вайтюховский: «Обрушение ограждения? Непричастными к судьбам пострадавших точно не останемся»

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал происшествие с обвалом ограждения на матче против БАТЭ.

– Апогейные события пришлись на компенсированные минуты. В том числе и серьезный инцидент, приключившийся на трибунах: под напором праздновавшей гол Матвеенко торсиды в восьмом секторе рухнуло ограждение. Люди попадали на землю с высоты без малого два метра...

– Непосредственно эпизода не видел. Позже отсмотрел видео. А в момент происшествия спускался в раздевалку и вдруг услышал шум и какое-то движение. Сразу же выбежал к полю и уже тогда понял: что-то случилось. Оказалось, не выдержал железный пролет.

За медицинской помощью обратились восемь человек. Двое были госпитализированы.

Последуют ли какие-либо санкции в отношении клуба? Наверное. Проводится проверка. Подождем, что покажет профессиональная экспертиза. А пока до оглашения официального заключения следственного комитета меня попросили не давать комментариев.

– Клуб оказывает какую-то поддержку пострадавшим, хотя бы моральную?

– Практически всех из них знаю лично — это наши самые активные и преданные болельщики. Слава богу, обошлось без жутких последствий. Но непричастными к их судьбам точно не останемся. Вот планируем с Сергеем Ясинским посетить больницу. Расспросим обо всем, пообщаемся, – сказал Вайтюховский.

Видео момента, когда ограждение на стадионе в Витебске рухнуло и несколько фанатов получили травмы