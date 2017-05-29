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НОК направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора

30.05.2017 10:17 — Новости Спорта | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

"Мы буквально на этой неделе направили претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Теперь ждем ее реакцию, - сказал Анатолий Котов. - Претензия направлена от имени спортсменов и Министерства спорта. НОК здесь выступает организатором процесса".

По его мнению, ответ от Международной федерации каноэ должен поступить в течение нескольких недель. В противном случае, если там не захотят урегулировать спор полюбовно, белорусская сторона будет обращаться в Международный арбитражный спортивный суд и Международный спортивный суд в Лозанне. "С учетом того, что наших гребцов полностью оправдали, шансы достаточно неплохие. Может, мы и не получим всю сумму, о которой заявили, но тем не менее", - отметил генсекретарь.

Анатолий Котов уточнил, что НОК планирует отсудить у федерации призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды - это сумма колеблется в районе $400-500 тыс.

"В новом олимпийском цикле мы должны учитывать весь комплекс проблем, ту нечестную игру, которая порой ведется против отдельных стран и команд", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы буквально на этой неделе направили претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Теперь ждем ее реакцию, -...

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