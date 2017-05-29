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Лукашенко переизбран президентом НОК
30.05.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост руководителя Национального олимпийского комитета Беларуси.
Напомним, Лукашенко на протяжении 20 лет возглавляет Национальный олимпийский комитет. Возглавил его 15 мая 1997 года. Второй раз на пост президента организации избирался 27 марта 2001 года, затем 25 ноября 2004 года. Согласно официальному сайту НОК переизбрание произошло 9 апреля 2010 года.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост руководителя Национального олимпийского комитета Беларуси.
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