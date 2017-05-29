﻿ «Манчестер Сити» может потратить летом около 300 млн фунтов, Уокер, Ляпорт и Маркиньос – в шорт-листе. 21.by
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«Манчестер Сити» может потратить летом около 300 млн фунтов, Уокер, Ляпорт и Маркиньос – в шорт-листе

30.05.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Манчестер Сити» намерено провести агрессивную трансферную кампанию этим летом.

Английский клуб уже приобрел у «Монако» хавбека Бернарду Силву за 43 миллиона фунтов и близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона за 33-35 миллионов.

На этом главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не остановится. Клуб может приобрести новых игроков примерно на 300 миллионов фунтов.

В шорт-лист «Манчестер Сити» входят правый защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер, левый защитник «Монако» Бенжамен Менди, а также два центральных защитника, из которых выберут одного – Эмерик Лапорт («Атлетик», отступные – 55 млн фунтов) и Маркиньос («ПСЖ», более 50 млн фунтов).

 
 
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Руководство «Манчестер Сити» намерено провести агрессивную трансферную кампанию этим летом.

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