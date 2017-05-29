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В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов БАТЭ заработает как минимум 14,7 млн евро

30.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В июле БАТЭ стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Система распределения доходов УЕФА между клубами предусматривает различные, в зависимости от успехов команды, выплаты.

В худшем случае, в случае вылета на стартовой стадии, белорусский представитель заработает в турнире 580 тысяч евро. За участие во втором квалификационном раунде БАТЭ получит 320 тысяч евро, еще 260 тысяч составит выплата солидарности чемпиону своей страны, не попавшему в групповой этап Лиги чемпионов.

В случае вылета в третьем отборочном раунде БАТЭ попадет в квалификационный плей-офф Лиги Европы. Таким образом, БАТЭ в еврокубковой кампании заработает не менее 1 млн евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч – в третьем, 260 тысяч – упомянутая выше выплата солидарности чемпиону национального первенства.

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, БАТЭ заработает не менее 3,6 млн евро (дополнительные 2,6 млн клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, борисовчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн евро.

В случае же успешного преодоления третьего отборочного раунда Лиги чемпионов БАТЭ попадет в квалификационный плей-офф турнира. В случае успешного прохождения этой стадии борисовчане получат минимум 14,7 млн евро: 12,7 млн – за попадание на групповой этап, еще 2 млн – за успешное прохождение квалификационного плей-офф. Отметим, что на групповом этапе Лиги чемпионов бонус за победу составляет 1,5 млн евро, за ничью – 500 тысяч евро. Выплаты солидарности за участие в квалификации в данном случае не производятся.

В случае же вылета БАТЭ на стадии квалификационного плей-офф, белорусский клуб попадет в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, борисовчане заработают минимум 6,18 млн евро: 2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, 3 млн за поражение в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов, 260 тысяч за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Выплаты за участие в третьем раунде отбора в данном случае не производятся.

Напомним, в прошлом году БАТЭ вылетел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а затем не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы через квалификационный плей-офф.

В сезоне 2016/17 БАТЭ заработал в еврокубках 1,18 млн евро.

Ранее БАТЭ получал от УЕФА следующие суммы призовых: 2008/09 – 6,6 млн, 2009/10 – 2,1 млн, 2010/11 – 1,9 млн, 2011/12 – 8,5 млн, 2012/13 – 11,5 млн, 2013/14 – 0,1 млн, 2014/15 – 11,1 млн, 2015/16 – 16,5 млн. Всего за последние восемь лет БАТЭ получил от УЕФА около 60 млн евро.

 
 
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В июле БАТЭ стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда.

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