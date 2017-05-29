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Брестский "Строитель" выступит в европейском Кубке чемпионов "Челендж-1" по хоккею на траве

30.05.2017 11:03 — Новости Спорта | БелТА  
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Брестский "Строитель" выступит в европейском Кубке чемпионов "Челендж-1" по хоккею на траве

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Строитель" 2-5 июня примет участие в европейском Кубке чемпионов в дивизионе "Челендж-1", сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер команды Виктор Стасюк.

Второй по значимости турнир континента по хоккею на траве пройдет в украинской Виннице, куда брестчане отправятся 31 мая. Для участия в соревнованиях будут заявлены 18 игроков "Строителя".

В Кубке "Челендж-1" выступят восемь команд, которые являются чемпионами и серебряными призерами своих стран. Они разделены на две группы. В одну группу определены представители Украины, Португалии, Дании и Болгарии. Следующий квартет образуют клубы из Беларуси, Уэльса, Хорватии и Чехии. "С этими командами нам еще не приходилось играть, но знаем, что соперники в группе подобрались сильные. Будем стараться победить в каждом матче. В прошлом году мы выиграли этот турнир, поэтому остальные участники будут нас считать фаворитами", - отметил Виктор Стасюк.

На финальной стадии по две сильнейшие дружины из групп сыграют между собой по схеме "крест на крест". В этих противостояниях определятся два победителя турнира. Также триумфаторы завоюют право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе - Кубке "Трофи".-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Второй по значимости турнир континента по хоккею на траве пройдет в украинской Виннице, куда брестчане отправятся 31 мая. Для участия в соревнованиях будут...

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