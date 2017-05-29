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Александр Лукашенко: «Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет»
30.05.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес спортсменов на Олимпийском собрании НОК Беларуси.
«В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет», – заявил Лукашенко.
Напомним, сегодня Лукашенко был переизбран на должность президента НОК Беларуси.
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Александр Лукашенко: «Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет»
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес спортсменов на Олимпийском собрании НОК Беларуси.
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