Александр Лукашенко: «Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес спортсменов на Олимпийском собрании НОК Беларуси.

«В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет», – заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко был переизбран на должность президента НОК Беларуси.