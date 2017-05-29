Лукашенко вновь переизбран на пост главы НОК, Шапиро – его заместитель

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Во вторник в Минске проходит очередное Олимпийское собрание НОК.

"Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации "Белорусская федерация хоккея" Семен Шапиро", — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Там добавили, что в состав нового исполкома НОК также вошли директор СДЮШОР "Динамо" Дмитрий Басков, глава Банка Развития Сергей Румас, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич а также спортивные чиновники Валентин Боровок, Иван Тихон, гимнастка Любовь Черкашина, Юрий Швецов, глава Паралимпийского комитета Олег Шепель, глава Белорусской теннисной федерации Антон Юспа.

Как ранее сообщал Sputnik, в середине мая Лукашенко заявил, что сферу спорта в стране ожидает серьезное переформатирование. Он подчеркнул, что речь идет о профессиональном спорте, и раскритиковал игру белорусских спортсменов на недавних престижных соревнованиях и чемпионатах.

Президент подчеркнул, что для достижения целей необходим грамотный подбор кадров, желающих трудится и добиваться результатов. Ситуация, когда функционеры, которые ничего не делают и получают высокие зарплаты, ненормальная, считает Лукашенко.

В апреле президент в своем послании парламенту и народу анонсировал грядущие реформы в спортивных федерациях и Национальном олимпийском комитете.

Незадолго до проведения Олимпийского собрания многие спортивные федерации сменили своих руководителей, самым громким стало назначение Шапиро на пост главы Белорусской федерации хоккея и последовавшая сразу же за этим его отставка с должности председателя Миноблисполкома.

Впервые на пост председателя НОК Лукашенко был избран в мае 1997 года, в марте 2001 года состоялось его переизбрание на второй срок, очередное переизбрание было в 2004 году, еще два переизбрания прошли в 2010 и 2012 годах.