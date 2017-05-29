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Александр Лукашенко: «Каждый квартал в НОК будет расширенный исполком под руководством президента»
30.05.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК.
«Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал», – сказал Лукашенко.
Кроме того, с участием президента ежегодно будет проходить итоговое собрание НОК. На нем будут решаться самые проблемные и актуальные вопросы. Один из них – расходование заработанных денег.
«Мы будем это контролировать существенно. Надо помочь какой-то федерации – мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену (попал в трудную ситуацию) – мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать», – сообщил Лукашенко.
Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится 85 тыс. долларов и около 3 млн долларов соответственно. Президент поручил направить эти средства прежде всего на развитие детского спорта.
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Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК.
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