Шапиро и Асташевич стали вице-президентами НОКа, Тихон, Шевцов, Румас вошли в исполком

Председатель АБФФ Сергей Румас вошел в состав НОК Беларуси.

Напомним, сегодня на Олимпийском собрании президент Беларуси Александр Лукашенко был переизбран руководителем НОК.

Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ФХБ Семен Шапиро.

В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Шевцов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.