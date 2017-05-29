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Шапиро и Асташевич стали вице-президентами НОКа, Тихон, Шевцов, Румас вошли в исполком
30.05.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас вошел в состав НОК Беларуси.
Напомним, сегодня на Олимпийском собрании президент Беларуси Александр Лукашенко был переизбран руководителем НОК.
Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ФХБ Семен Шапиро.
В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Шевцов, Олег Шепель, Антон Юспа.
Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.
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Председатель АБФФ Сергей Румас вошел в состав НОК Беларуси.
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