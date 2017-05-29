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Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров - Рыженков

30.05.2017 11:46 — Новости Спорта | БелТА  
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Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров - Рыженков
Максим Рыженков

30 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров. Об этом заявил сегодня в ходе Олимпийского собрания первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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Максим Рыженков 30 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Одной из самых главных проблем спортивной сферы остается дефицит кадров. Об этом заявил сегодня в ходе...

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