Александр Лукашенко: «Беларусь стала одним из спортивных центров Евразии»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился успехами страны в развитии спорта.

«Наша страна стала одним из спортивных центров Евразии, привлекая на свои стадионы международные соревнования самого высокого уровня. Через два года Беларусь примет Европейские игры, а в 2021 году у нас пройдет чемпионат мира по хоккею», – сказал Лукашенко.

Лукашенко при этом заметил, что, так как спорт является еще и большой политикой, были попытки воздействовать на страны и не допустить, чтобы в Беларуси проводились международные соревнования.

«Тем не менее, в этой ситуации нам удалось переломить ход событий и привезти к себе очень серьезные этапы кубков и даже Европейские игры и чемпионат мира за короткий промежуток времени.

Это наша общая заслуга – нашего государства и народа.

В прошлом олимпийском цикле много было и хорошего. И то, что мы постоянно в двадцатке ведущих спортивных держав, а по отдельным видам спорта и в десятке, это большие достижения и дорогого стоит. Как бы ни было трудно, мы продолжаем и строить, и реконструировать спортивные объекты не только в столице, но и во всех регионах», – сказал Лукашенко.