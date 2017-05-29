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Александр Лукашенко: «Раньше тренеры обивали пороги школ в поисках талантливых детей. А сейчас какая-то непонятная пассивность»

30.05.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал систему подготовки спортсменов.

«Где системный подход к отбору будущих спортсменов? Раньше тренеры обивали пороги школ в поисках талантливых детей. А сейчас какая-то непонятная пассивность.

Детско-юношеский спорт – основа основ. Здесь и здоровье нации, и спорт высших достижений. Уже не первый год мне докладывают, что реформа в этой сфере ведется. Однако конкретных результатов я не вижу.

Если мы ограничились только сокращением количества учебных заведений, то это никуда не годится. Занимающихся детей стало меньше, мотивация детских тренеров не улучшилась. Прогресс есть только там, где работают инициативные специалисты, фанаты своего дела», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал систему подготовки спортсменов.

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