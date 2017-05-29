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Корниленко завершил выступления в составе сборной Беларуси

30.05.2017 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси.

Во вторник нападающий приехал на тренировку в технический центр БФФ, чтобы сообщить новость и попрощаться с командой и тренерским штабом. 14 июня игроку исполнится 34 года.

В сезоне-2016/17 Корниленко выступал за «Крылья Советов», с которыми занял 15 место в российской премьер-лиге и покинул элитный дивизион. В завершившемся чемпионате белорус провел 26 матчей и забил 8 голов, войдя в топ-10 форвардов премьер-лиги.

За сборную Беларуси Корниленко провел 78 матчей (больше только у Сергея Гуренко и Александра Кульчия) и забил 17 голов (больше только у Максима Ромащенко).

 
Теги: Новости
 
 
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Форвард Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси.

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