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Александр Лукашенко: «Создается впечатление, что Минспорта утратил контроль над тренировочным процессом национальных команд»

30.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко раскритиковал Минспорт.

«У меня создается впечатление, что Минспорт утратил контроль над тренировочным процессом национальных команд. Если вы всю техническую работу передаете в центры, то штаб и аналитика должны оставаться в аппарате министерства. Плюс контроль», – сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил о необходимости оптимизировать работу республиканских центров олимпийской подготовки. После проведенной реформы национальные команды переданы центрам.

«Но реформировали структуру недопустимо поздно. Как раз накануне Олимпийских игр. Не успели развернуться по новой системе, что не могло не сказаться на результате», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко раскритиковал Минспорт.

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