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Александр Лукашенко: «В целом выступление команды в Рио – провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт?»

30.05.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«В целом выступление команды – провальное! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио – не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен.

В этом олимпийском цикле вы получили от государства все, что просили. И по финансированию, возможности готовиться на лучших базах, по решению любых, подчеркиваю, любых вопросов. Зная мое отношение к спорту, ни одно министерство, ведомство, медицинское учреждение, ни одна организация не могли отказать в вашей просьбе.

А ведь не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем?

ЧМ-2017 по хоккею? Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения», – сказал Лукашенко.

Напомним, в Рио сборная Беларуси завоевала 9 медалей (1-4-5). За суверенную историю это наименьший показатель. В Атланте-1996 у белорусов было 15 медалей (1, 6, 8), в Сиднее-2000 – 17 (3, 3, 11), в Афинах-2004 – 13 (2, 5, 6), в Лондоне-2012 – 12 (2, 5, 5).

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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