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Александр Лукашенко: «Строим современные спортивные объекты, а они нередко простаивают без дела. Это просто безобразие»

30.05.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о строительстве спортивных объектов в стране.

«Надо внимательно посмотреть на загрузку инфраструктуры. Мы строим современные спортивные объекты, а они нередко простаивают без дела. Это просто безобразие. Поэтому нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране, в том числе по территориальному принципу.

Кроме того, сопоставьте необходимость строительства объекта и возможность его эксплуатации в дальнейшем. У нас, оказывается, можно бездумно начать стройку, а потом судорожно искать деньги на ее завершение. Нужна система планирования.

Отчитаться о вводе объекта в строй – вторично. Главное – чтобы народ шел туда заниматься.

У нас создан реестр физкультурно-спортивных сооружений. С его помощью Министерство спорта должно контролировать обоснованность принимаемых решений. Ни один объект не должен быть потерян без санкции министра. А у нас сегодня спортивный объект кому-то не нравится, какому-то начальнику в районе или городе, – завтра продадут, склад там организуют. Поэтому Министерство спорта немедленно должно взять эти вопросы под контроль», – заявил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о строительстве спортивных объектов в стране.

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