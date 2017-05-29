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Лукашенко пообещал содействие в решение вопроса с легионерским статусом белорусов в КХЛ

30.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси и президент НОК Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России.

Об этом он заявил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает.

Напомним, хоккеисты Беларуси и Казахстана считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиги. Однако Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять меры по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.

Таким образом, ЕЭК намеревается убедиться, что в странах ЕАЭС будет отсутствовать лимит на легионеров для спортсменов из стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

 
 
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Президент Беларуси и президент НОК Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России.

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